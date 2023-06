Le creature di Prometeo. Questo il titolo dello spettacolo che sarà presentato sabato 17 giugno (alle 20.30) e domenica 18 giugno (alle 17) sul palco del teatro Mucchetti dalle allieve della scuola di danza Etoile di Adro.

Le creature di Prometeo: spettacolo con l'Etoile di Adro

Si prospetta una (doppia) performance ricca di emozioni al teatro Mucchetti. In occasione del saggio di fine anno saranno infatti proposte coreografie meravigliose preparate dagli insegnanti della prestigiosa scuola: Antonella Massolini (danza classica), Elisabetta Tenchini (modern jazz), Francesco Cavalleri (hip hop & break dance) e Nicola Bertelli (danza contemporanea). Ingresso gratuito. Dopo le immense difficoltà vissute nel periodo del Covid, tra lezioni online, spettacoli sorpresi e mille timori e restrizioni, nel 2022 la storica scuola di danza adrense era tornata sul palco con il tradizionale saggio e in quella occasione si era anche celebrato, con due anni di ritardo, il 35esimo anniversario (divenuto dunque il 37esimo). Una realtà, l'Etoile, che rappresenta davvero un punto di riferimento per tanti/e bambini/e e ragazzi/e con la passione per la danza.

Danza protagonista anche domenica scorsa

Domenica scorsa, invece, al teatro Mucchetti è andato in scena l’avvincente spettacolo della scuola Fusion Dance Group, diretta da Graziano Zaniboni (e dai suoi collaboratori). L'evento, iniziato alle 15.30, ha proposto ben 32 spettacoli presentati come ogni anno da Roberto Mattiolo, in arte Chico dj, e la preziosa collaborazione di Michele Giulietti nel seguire la parte audio, luci e grafica. La prima esibizione ha fin da subito scaldato il pubblico, perché i papà ne sono stati protagonisti insieme alle loro bimbe; a seguire altre bellissime esibizioni di caraibico, urban, hip hop, Twerk, Latin jazz, Lady style, kizomba, coreografico, ma anche liscio, Boogie woogie e tango con la scuola ospite «We dance academy». Non sono mancati alcuni show proposti dagli insegnanti della scuola. Una piccola parte dell’intensa giornata è stata dedicata al rilascio dei diplomi: Graziano Zaniboni, formatore tecnico ASI, ha potuto con grande soddisfazione incoronare i nuovi maestri di danze caraibiche seguendo la metodologia "fusione caraibica". La festa si è conclusa intorno alle 18.30 con una foto di gruppo e, a seguire, la cena con serata danzante. Numerosa è stata la presenza di pubblico, superando i 500 spettatori che hanno sostenuto i ballerini. "Ringraziamo i fotografi Samy StudioRoyal Ph ed Henry Florioli e lo staff del teatro Mucchetti per l'ospitalità e l'accoglienza", hanno concluso i maestri. Ecco alcune foto dello spettacolo della scuola Fusion Dance