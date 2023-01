Laboratori per bambini sulla sostenibilità ambientale, gli appuntamenti.

Laboratori per bambini sulla sostenibilità ambientale

Arrivano a Elnòs Shopping quattro giorni di laboratori rivolti a bambini tra i 5 e i 10 anni e alle loro famiglie per avvicinarsi al tema della sostenibilità ambientale. Durante gli incontri, che si terranno nei pomeriggi di sabato 28 e domenica 29 gennaio, e sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023, ogni bimbo avrà l’opportunità di creare un lavoretto da portare a casa e al contempo imparare a utilizzare consapevolmente le risorse disponibili, nell’ottica della salvaguardia ambientale.

Finalità

I laboratori, che saranno allestiti presso il T-Hub del Meeting Place in collaborazione con l’associazione Elefanti Volanti, vogliono far riflettere i più piccoli sulle abitudini quotidiane legate alla produzione e al riciclaggio dei rifiuti, per favorire azioni e scelte compatibili come la raccolta differenziata e il recupero dei materiali. Gli obiettivi educativi dei laboratori sono molteplici: stimolare il rispetto delle risorse del territorio, favorire la comprensione dell’impatto delle nostre azioni sull’ambiente, formare cittadini responsabili e comprendere l’importanza del riciclo, il tutto stimolando la creatività e le abilità manuali dei bambini.

Come saranno strutturati?

Rispetto, risparmio, riciclo e riutilizzo sono le quattro parole chiave e le quattro mete che i bambini potranno raggiungere durante gli incontri. I laboratori saranno infatti strutturati come viaggi: destinazioni? Le quattro isole ecologiche associate alle rispettive parole chiave.

Per raggiungere l’isola ecologica del rispetto gli ospiti dovranno completare un cruciverba sul tema, mentre quella del risparmio verrà animata da un gioco costituito ad hoc con carte da combinare per analogia e integrazione logica. L’isola ecologica del riciclo sarà caratterizzata da un’attività con sagome di differenti rifiuti da posizionare nel contenitore di raccolta adeguato, e, infine, con l’isola ecologica del riutilizzo ogni bambino potrà creare il suo gadget utilizzando materiali di recupero come bastoncini del gelato, carta di giornale o nastri.

Giorni e orari

Nello specifico, ogni pomeriggio dei weekend del 28/9 gennaio e del 4/5 febbraio si svolgeranno tre laboratori dalla durata di 45 minuti, ai seguenti orari: primo laboratorio: dalle 14.30 alle 15.15; secondo laboratorio: dalle 15.45 alle 16.30 e terzo laboratorio: dalle 17.00 alle 17.45.