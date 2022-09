Quest’anno niente fuochi d’artificio la sera di Ferragosto. Il tradizionale evento, che chiama a raccolta centinaia di persone sul lungolago e in barca, è saltato. Ma lo spettacolo pirotecnico è stato riprogrammato per il 10 settembre, domani sera.

La tradizione dei fuochi d’artificio di Ferragosto slitta a domani

L'Amministrazione comunale di Iseo, in collaborazione con i commercianti, ha organizzato una giornata di chiusura della stagione estiva. Aspettando la sera per ammirare i fuochi d’artificio sarà possibile approfittare degli ultimi sconti con il «Fuori bottega» nei negozi aperti fino alle 24 e godere di buona musica con il concerto della Banda cittadina, alle ore 21 in viale Repubblica.