La Premiata Forneria Marconi suonerà a Chiari per la prima volta.

Di Federica Gisonna

Nel posto dove tutto è nato. La Premiata Forneria Marconi, per la prima volta, suonerà a Chiari. La città nella quale la magia è iniziata proprio con il nome dell’omonima pasticceria legata a doppio filo alla storia grazie all’amicizia tra Chicco Marconi e i concittadini Piero Tosi e Mauro Pagani.

Il «colpaccio»? Ovviamente dell’Admr (Amici per la diffusione della musica rock in collaborazione con Buscadero) che ormai da decenni organizza concerti di altissimo spessore e che, in vista del Chiari Music Festival di quest’estate, a San Bernardino, ha proprio fatto il botto. La band guidata da Franz di Cioccio, attesa da circa 50 anni, salirà sul palco il 25 giugno, in sostituzione di «The Mavericks».

Ad annunciarlo, e con la giusta e doverosa soddisfazione, è stato il presidente e fondatore (insieme al compianto fratello Franco) Maurizio Mazzotti.

«In passato tanti hanno tentato di portarli a Chiari, ma non si è mai trovata la quadra - ha spiegato - In questa occasione, invece, tutto è andato per il meglio e fin da subito sono stati trovati e definiti gli accordi. E’ stato incredibile. E anche velocissimo. Non possiamo che esserne soddisfatti: è davvero un bel colpo. La Premiata Forneria Marconi è una garanzia, la ciliegina sulla torta che perfeziona il già altissimo livello di artisti di calibro internazionale presenti al Festival».

Altre esibizioni in programma il 25 giugno

Lo stesso giorno si esibiranno anche Joanne Show Taylor, Dr. Feelgood & The Black Billies, Sir Bone & The Mountain Sailors, The Country Owls e i Pitchtorch. Invece, domenica 1 luglio, saliranno sul palco gli Hothouse flowers, Duke Robillard, Albert Cummings, Umberto Porcaro Trio, Maurizio Gnola Glielmo e Sir Joe Polito.

I cancelli apriranno alle 15 e alle 16 inizierà la musica. Non mancheranno cibo e bevande per delle vere giornate di festa all’insegna della musica e del divertimento. Tutti i concerti si terranno all’interno dell’Istituto Salesiano di San Bernardino, nel patio esterno, in via Palazzolo. Biglietti e prevendite per partecipare all’evento sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster (l’abbonamento per entrambe le giornate ha un prezzo scontato rispetto ai singoli biglietti), ma per informazioni è possibile contattare il numero 349.3589244, inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica regia.admrwebradio@gmail.com oppure contattare il sito www.admr-chiari.it.

Tra gli obiettivi, certamente, quello che anche i clarensi possano avvicinarsi all’evento per godersi la Pfm e tutti gli altri ospiti.