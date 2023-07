"La cena al chiaro di Luna - Speciale anni 70" in scena a Orzinuovi

L’atmosfera è quella dei dance floor di Diana Ross e Donna Summer.

"La cena al chiaro di Luna - Speciale anni 70"

Ieri sera (sabato 22 luglio 2023) un’esplosione di colori ha invaso piazza Vittorio Emanuele II a Orzinuovi per la prima edizione di” La cena al chiaro di Luna – Speciale anni 70”. Organizzata dalla Proloco con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la festa è stata un grande successo. La città si è vestita di colore e per omaggiare i ruggenti anni 70 in più di 700 sono scesi in piazza sfoggiando look a base di rouches, plissè, stampe optical e floreali, pantaloni a zampa, maniche a sbuffo, occhiali a goccia o a cuore. Un evento che ha conquistato proprio tutti, dai nostalgici che quel periodo lo hanno vissuto ai giovani d'oggi.

Musica e premiazioni tra allegria e mille colori

Terminata la cena il cuore cittadino ha pulsato al ritmo dei migliori DJ e produttori di quel periodo. Non sono mancate le premiazioni. Premiati: il miglior tavolo, il miglior look e la compagnia più numerosa.

“Abbiamo deciso di cambiare format per rendere la serata più allegra e colorata – ha spiegato Rosa Danesi presidente dell’associazione orceana – il risultato è qui sotto i nostri occhi, non possiamo che essere soddisfatti.”

Le immagini