Torna ad animare piazza Garibaldi dopo tre anni di stop causa pandemia la manifestazione dedicata alle "bionde" e alle "rosse", ma non solo. La birra artigianale diventa protagonista del weekend iseano con IseodiPinta, la due giorni organizzata dall’associazione Yseo Yang.

IseodiPinta: torna in centro storico il festival del "bere bene"

Il festival del "bere bene", giunto alla sua sesta edizione, prenderà il via domani, sabato, dalle 17 alle 24 con dieci birrifici e cinque publican, che saranno presenti nel centro del capoluogo sebino fino a domenica (dalle 11 alle 22).

"Con IseodiPinta intendiamo presentare il mondo delle birre artigianali a un pubblico allargato, fatto non solo di intenditori e operatori del settore, ma anche di semplici curiosi e potenziali nuovi appassionati - hanno spiegato gli organizzatori - Ciascun birrificio coinvolto, selezionato secondo un preciso criterio basato su stile e qualità della produzione, presenterà o proporrà tipologie di birra diverse, provenienti da tutto il mondo (o quasi), italiane comprese, con il loro stile creativo per nulla codificato e mai banale".

Non mancheranno, quindi, alcuni birrifici del territorio, degni rappresentanti di un panorama brassicolo locale in grande espansione e sempre più variegato. Oltre, come detto, al coinvolgimento di alcuni birrifici esteri. Per allargare gli orizzonti, stimolando i visitatori ad un confronto con i prodotti nazionali.

L’obiettivo dichiarato da Yseo Yang è consentire al grande pubblico di fare un salto di qualità, di avvicinarsi a un’idea di consumo etico, proponendo la valida alternativa artigianale al mercato della grande distribuzione.