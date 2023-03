"Io resto", a Cazzago San Martino il film girato agli Spedali Civili durante la pandemia

Un mese dentro la vita di un ospedale, sospeso di fronte all'ignoto. Non un ospedale qualsiasi, però, ma gli Spedali Civili di Brescia. Per la prima volta, una videocamera mostra il carico emotivo e la gentilezza nella relazione tra pazienti e personale sanitario durante lo scoppio della pandemia da Covid-19 all'interno dell’ospedale.

"Io resto" : in un film i terribili periodi vissuti durante la pandemia

Arriva a Cazzago San Martino, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus che si celebra il 18 marzo, “Io resto” di Michele Aiello, l’unico documentario interamente girato all’interno di un ospedale italiano - gli Spedali Civili di Brescia - durante la prima ondata della pandemia da Covid-19. È un delicato esercizio di osservazione, che coglie con rispetto l'instaurarsi di nuove relazioni e l'imprescindibile bisogno comune: il contatto umano. Anche se a volte è doloroso, il film entra in empatia con le paure e la solitudine dei malati e con l'ascolto e la cura professionali e accorati di medici e infermieri, rimanendo in una dimensione intima, lontana dal voyeurismo, dall'apologia dell'eroismo e da un'angosciosa rappresentazione mediatica.

“Ci siamo trovati a dover affrontare uno tsunami e a gestire la morte delle persone. Siamo la fine del film” racconta MariaTeresa, una delle operatrici sanitarie della squadra che si è presa cura delle numerose salme che quotidianamente venivano portate all'obitorio dell’ospedale durante la prima ondata dell’epidemia. “Abbiamo dovuto prendere consapevolezza della morte e della vita” continua Mariateresa, che insieme alle colleghe infermiere Sabrina e Laura, ha vissuto una sostanziale interruzione della propria routine di vita.

L'appuntamento

Il film, distribuito da Zalab Film e prodotto da Michele Aiello, Luca Gennari, Zalab film, sarà proiettato al Teatro Rizzini di Cazzago San Martino mercoledì 22 marzo 2023 alle ore 20. Alla serata, promossa dal Comune, dalla Biblioteca Comunale e dalla Pro Loco di Cazzago San Martino, parteciperanno il regista Michele Aiello, l’infermiera Sabrina Mazzola e altri testimoni di quella che è stata una delle pagine più drammatiche nella storia di Brescia e provincia.