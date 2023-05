Una giornata dedicata a far conoscere le attività lionistiche e i services attivati dai Lions club del Sebino e della Franciacorta. Viale Repubblica, a Iseo, per la prima volta ospiterà il Lions Day. Domani dalle 9 alle 19 saranno allestiti sette banchetti per i cinque club locali e per i coordinatori, in modo da sensibilizzare la popolazione e diffondere la cultura lionistica e i progetti (i services) attivati in questi anni.

In vetrina i progetti portati avanti dai Lions

Fame, ambiente, cancro infantile, diabete e vista sono le tematiche di grande rilevanza che stanno a cuore ai Lions club di tutto il mondo, compresi quelli del nostro territorio. Ed è per questo che saranno anche il fulcro del fine settimana con una colletta alimentare che prenderà il via domani, sabato, passando per la raccolta degli occhiali usati e la pulizia del fondale del lago, grazie alla collaborazione con il Gruppo Sommozzatori Iseo.

Se dalle 14 di domenica sul lungolago Marconi inizieranno le immersioni per ripulire il Sebino, dalle 16 non mancheranno alcune dimostrazioni dell’addestramento dei cani guida dei Lions per i non vedenti.

Ma non è finita, perché oggi, sabato, alle 17.30 all’Arsenale è stata inaugurata la mostra fotografica «Il nostro lago», iniziativa collaterale al convegno «Il lago di Sandro, presente e futuro delle acque del lago d’Iseo», in calendario per il 13 maggio alle 9 nell’aula magna dell’istituto Antonietti.

"Il lionismo si fonda sul principio di collaborazione perché più numerosi si è, più cose si riescono a portare avanti - ha sottolineato il governatore del distretto 108Ib2 di Bergamo, Brescia e Mantova, Sergio Pedersoli - In questo momento di grande sofferenza per il lago d’Iseo, i Lions club Rovato Il Moretto, Sebino, Sarnico Franciacorta, i Leo Sarnico–Franciacorta e Lovere, manifestando l’impegno e l’attenzione per l’ambiente, hanno promosso il convegno di studio “Il lago di Sandro”, in memoria del socio Alessandro Bianchi, cui stava particolarmente a cuore la situazione delle acque del lago".

L’obiettivo è riportare l’attenzione sulle molteplici problematiche del Sebino e sull’urgenza di un significativo intervento da parte di tutti, tenendo conto che il lago rappresenta oggi, come in passato, la prima tra le risorse ambientali ed economiche del nostro territorio.

La giornata di studi all’Antonietti vedrà in cattedra Gloria Rolfi, direttore di Autorità di bacino, e il professor Marco Pilotti dell’Università degli studi di Brescia, insieme a Carlo Guarino, del Centro di educazione ambientale di Pisogne. Coordinerà i lavori Enrico de Tavonatti, presidente del Lions Club Sarnico Franciacorta. Al termine il governatore Pedersoli consegnerà gli attestati agli studenti dell’istituto Rita Levi Montalcini e dell’Antonietti che hanno partecipato alla realizzazione della mostra «Il nostro lago» e «Un territorio da salvaguardare», oltre che ai partecipanti al corso di ripresa fotografica sul territorio.