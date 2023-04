Il Villaggio della Gioia dell’associazione Oasi della Mamma dell’Amore si prepara a riaprire i battenti a partire da giugno riproponendo l’iniziativa della Settimana al mare per gli anziani a Caorle. Ma che cosa è stato fatto finora dal sodalizio di Paratico che nel 2020 ha deciso di acquistare un vecchio albergo per realizzare un nuovo progetto sociale?

Il Villaggio della Gioia di Caorle si prepara per inaugurare la nuova stagione

Come spiegato dalla presidente dell’associazione, Elena Delledonne, i volontari sono pronti per una nuova stagione e per accogliere non solo gli anziani, ma anche le famiglie che non possono permettersi di trascorrere le vacanze al mare perché stanno vivendo un momento di difficoltà. L’obiettivo del progetto, infatti, è dare sollievo e un sorriso a chi è solo o sta vivendo periodi complicati dal punto di vista economico o sociale.

"Siamo stati ispirati a realizzare questo progetto a Caorle, dove c'è il mare, anche per permettere ad anziani e famiglie di trascorrere dei periodi di relax allietanti - ha spiegato la presidente - Abbiamo iniziato a prendere in mano la struttura, acquistata in piena pandemia, per riqualificarla a step. Il primo intervento si è svolto tra il 2021 e il 2022: a Caorle dobbiamo sfruttare la stagione invernale perché da giugno a metà settembre non si possono tenere aperti i cantieri. Abbiamo dato inizio ai lavori demolendo internamente i due piani rialzati, mentre il piano terra è stato oggetto solo in parte di demolizione".

Al piano terra sono state realizzate la caffetteria e sala colazioni per gli ospiti. E’ rimasta intatta solo la sala da pranzo, che sarà oggetto di un ampliamento successivo. Mentre al primo e al secondo piano sono stati creati dieci mini appartamenti con soggiorno-cucina, camera da letto matrimoniale e bagno. Altri due mini appartamenti hanno invece la camera matrimoniale, uno scalda vivande e il bagno per disabili.

"Il 30 giugno 2022 abbiamo ultimato la ristrutturazione e abbiamo subito iniziato la Settimana per gli anziani al mare - ha proseguito - In tre mesi abbiamo ospitato circa 350 persone provenienti anche dalla Franciacorta, dalla Bassa Bresciana e da altre parti della Lombardia, grazie anche alla collaborazione con l'Amministrazione comunale di Caorle e all'impegno dei volontari. Abbiamo ospitato anche persone con disabilità e una famiglia ucraina".

Lo scorso anno il vescovo Aurelio Gacìa Macìas, sottosegretario della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti della Santa Sede, aveva benedetto la sede. Quest’anno è prevista la visita di un altro vescovo.

La struttura riaprirà a giugno

"Riapriremo la struttura a inizio giugno con l'aiuto dei volontari per far partire le Settimane al mare per gli anziani dalla metà del mese - ha continuato la presidente di Oasi - La nostra iniziativa prevede l'arrivo in struttura il lunedì mattina e la partenza il sabato mattina, in modo da permettere a chi vuole trascorrere da noi solo il fine settimana di trovare posto. Offriamo l'ospitalità con colazione, pranzo e cena, salviette e lenzuola e perfino il posto in spiaggia con ombrellone e due lettini. Abbiamo un cuoco che è un volontario interno alla struttura e può accogliere eventuali richieste particolari. Il nostro non è un albergo, ma alla fine di tutti i lavori diventerà una casa per vacanze che sarà aperta 365 giorni all'anno".

Novità di questa estate sarà l’animazione serale da parte di alcuni giovani veneti e lombardi, figli di volontari e amici, che allieteranno le serate con musica e non solo.

"Un'azienda di Milano ci ha donato la macchina per fare i pop-corn e li offriremo, con offerta libera, a chi fa la passeggiata a Caorle - ha concluso - Il Villaggio della gioia è e sarà un mix di servizi che possono servire agli anziani, alle famiglie e a tante persone. Chi volesse prenotare alcuni giorni al mare può contattare l'associazione al 333.3045028 anche solo per sapere meglio come funziona. Per una settimana al mare chiediamo un piccolo contributo che ci permette almeno di coprire le spese. Poi sta alla possibilità delle persone e alle necessità".

La speranza al termine dell’estate è di riuscire a far partire il cantiere per installare l’ascensore e per alzare di un piano l’edificio, che verrà completato per l'estate 2025 e da quel momento potrà restare aperto tutto l'anno.

Al terzo piano troveranno spazio il servizio di fisioterapia con alcuni box dedicati e una palestra ad hoc, una sala riunioni e una sala conferenze per gruppi, associazioni e ospiti, e una terrazza da 110 metri quadrati semi-coperta, per avere uno spazio luminoso per il relax anche in inverno.

Un piano della struttura verrà messo a disposizione per i servizi sociali di Caorle, per quelle famiglie che non arrivano alla fine del mese e non possono permettersi un affitto. Ma anche per gli anziani del territorio che decidono di trasferirsi tutto l'anno a vivere al mare. L’altra parte della struttura, invece, resterà disponibile per portare avanti il progetto delle Settimane al mare.