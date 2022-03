Due serate dedicate alle donne per sensibilizzare contro la violenza di genere e il cui ricavato andrà a favore delle raccolte fondi avviate per l’Ucraina.

Il ricavato di due serate a favore dell’Ucraina con Rete di Daphne

L’associazione e Centro antiviolenza di Iseo Rete di Daphne, con l’obiettivo di far riflettere sul tema della violenza sulle donne e aiutare i territori colpiti dalla guerra, ha promosso l’organizzazione di due eventi. Il primo si è tenuto ieri sera, giovedì al Cinema Pax di Provaglio, dove è stato proiettato "La vita che verrà. Herserlf", della regista Phyllida Lloyd, un film che racconta la storia di Sandra, giovane donna e madre, che cerca di fuggire da un marito violento. Come se non bastasse si ritrova a lottare anche contro un sistema abitativo corrotto, che non le permette di mantenere un alloggio stabile e adatto ai suoi figli. La società su cui credeva di poter contare sembra non aiutarla affatto e, dopo anni trascorsi a subire, ora che finalmente ha trovato il coraggio di cambiare la sua vita, sembra impossibilitata a farlo.

Per questa sera, venerdì, invece è in programma la lettura musicale dal titolo "Caina attende ancor". La serata, patrocinata dai Lions club Sebino e Il Moretto, avrà luogo in Castello Oldofredi alle 20.30. Interverrà la storica Silvia Luscia con l’accompagnamento del maestro Giuseppe Faletti alla tromba.