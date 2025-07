Evento

Il suggestivo appuntamento è per martedì 22 luglio nella splendida cornice di Palazzo Bocca in collaborazione con il Parco Monte Netto

“Il Grande in Provincia” toccherà anche Capriano del Colle. Il suggestivo appuntamento è per martedì 22 luglio 2025 nella splendida cornice di Palazzo Bocca. Evento organizzato da Fondazione Teatro Grande di Brescia, Provincia di Brescia e Fondazione Provincia di Brescia Eventi in collaborazione con il Parco Agricolo Regionale Monte Netto rappresentata nella conferenza stampa dal presidente Flavio Bonardi.

La rassegna fa il suo ritorno nell’estate bresciana la programmazione de Il Grande in Provincia, l’edizione 2025 è sostenuto anche da Fondazione Cariplo e da Fondazione ASM, da sempre attente ai progetti territoriali che generano benessere per le comunità.

Iniziato martedì 24 giugno proseguirà sino al 4 settembre compreso. Tra i quindici appuntamenti musicali prenderanno vita in altrettanti suggestivi scenari della provincia bresciana, tra questi Capriano del Colle, portando concerti e recital d’Opera al di fuori delle consuete scene teatrali.

Tutti gli appuntamenti della rassegna inizieranno alle 21 e avranno modalità di accesso differenti e specifiche per ogni luogo e saranno completamente gratuiti, dando così al pubblico la possibilità di godere anche nei mesi estivi dell’eccellente proposta di spettacolo della Fondazione del Teatro Grande in un affascinante viaggio attraverso il territorio provinciale. Dalle valli bresciane alla pianura, sino alle zone lacustri, il cartellone 2025 de Il Grande in Provincia si caratterizza infatti come una celebrazione non solo della musica, nelle sue diverse sfaccettature, ma anche delle bellezze storiche e naturalistiche dei Comuni bresciani, valorizzando e promuovendo anche le mete meno turistiche. Tutte le informazioni sono disponibili alla singole schede spettacolo di ciascun evento sul sito del teatro Grande.