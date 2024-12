Il film bresciano "The Complex Forms" è stato tra i selezionati, fuori concorso, al 44esimo Fantafestival, andato in scena lo scorso fine settimana a Roma. Ma dell’originale pellicola si è parlato nella puntata di Wonderland che è andata in onda martedì sera su Rai4 per il suo recente trionfo al Trieste Science+Fiction Festival, dove ha conquistato appunto il premio Wonderland Rai4. Una vittoria accolta con orgoglio sia a Chiari, dove è stato in buona parte girato (a Villa Mazzotti) che a Rovato, città in cui vivono le produttrici e molti degli attori.

Il film bresciano "The Complex Forms" sbarca su Rai4

Il regista Fabio d’Orta ha rivelato che la sua folgorazione per un progetto cinematografico fantascientifico è arrivata qualche anno fa proprio guardando la trasmissione Wonderland, che aveva uno speciale dedicato alla rassegna triestina:

"C’era questo film di Gareth Edwards, Monsters, molto spettacolare fatto con pochi soldi e ho pensato: Allora si può fare. E’ stata quella la scintilla".

Un luogo magico, un contratto misterioso, un’attesa ipnotica: "The Complex Forms" è stato definito nel corso del programma come "un film radicale, audace e orgogliosamente indipendente", prodotto da Mariacristina e Mariangela Bombardieri, entrambe rovatesi; un’opera "di respiro europeo, perturbante, valorizzato dal contrappunto dell’elegante partitura di Riccardo Amorese".

La puntata in replica nel weekend

Il regista, che si occupa di arti visive a 360 gradi, è stato anche montatore, direttore della fotografia, autore, responsabile degli effetti visivi.