Il Bresciano Malmostoso e la simpatica incursione alla Festa della Birra

Simpatica incursione alla Festa della Birra di Azzano Mella.

Un seguito da oltre 98mila follower

Quest'ultima si è svolta da giovedì 14 a domenica 17 luglio 2022: in primo piano la selezione delle migliori birre artigianali e tanta buona musica: Rock, Pop, Vasco e Anda Tropicale. Nella serata di domenica una gradita sorpresa, l'incursione de Il Bresciano Malmostoso testimoniata da un simpatico video pubblicata sulla pagina Facebook da oltre 98mila follower.

Dalla primavera del 2015

Il Bresciano Malmostoso nasce dall'idea di Matteo e Enrico nell'aprile del 2015 in risposta alla ormai affermata pagina dei cugini Milanesi. Grazie ad una costante pubblicazione di contenuti e alla collaborazione di tutta la community, il progetto diviene presto un grande successo. Nell'agosto dello stesso anno, sono 10mila gli utenti che seguono la pagina. I numeri salgono, le interazioni con gli utenti anche, il verbo si diffonde e arrivano le prime soddisfazioni. Iniziano i primi esperimenti di merchandising appoggiandosi a piattaforme esterne con ottime soddisfazioni. In un'ottica di espansione Matteo ed Enrico instaurano una collaborazione con una pagina emergente fondata da tre volenterosi ragazzi "Brescia Molto Tumblr". Alcuni contributor si susseguono per mancanza di tempo o idee ma Matteo, Enrico e i ragazzi di BMT continuano imperterriti. Nell'estate 2017 nasce come spin-off il gruppo "I Bresciani Malmostosi Fes", con lo scopo di coinvolgere ulteriormente la community. Il 20 ottobre 2017, giorno in cui nasce il sito web, la pagina raggiunge la cifra di 60mila fan.