I Santi Francesi: oggi il firmacopie nel Bresciano

I Santi Francesi, vincitori della sedicesima edizione di X Factor Italia, saranno oggi (martedì 10 gennaio 2023) a Elnòs Shopping a Roncadelle per presentare il loro nuovo Cd “In Fieri”, uscito il 16 dicembre. Il Meeting Place sarà infatti una delle prime tappe del 2023 dell’Instore Tour del duo canavese composto da Alessandro de Santis e Mario Lorenzo Francese.

Incontrano i loro fan

Martedì 10 gennaio, dalle ore 18.00, i Santi Francesi incontreranno i loro fan nello spazio eventi (al primo piano) per firmare le copie del loro nuovo CD che raccoglie sei tracce, tra cui tre brani con cui il duo si è esibito a X Factor e tre inediti. Non è così male, Il Pagliaccio, Spaccio, Medicine, Un ragazzo di strada (cover) e Creep (cover) sono i brani protagonisti del nuovo CD.

Come fare per partecipare al firmacopie de I Santi Francesi?

Per partecipare all’evento, da martedì 2 gennaio 2023 sarà possibile ritirare un Pass numerato presso l'Infopoint di Elnòs Shopping, presentando il CD “In Fieri" e lo scontrino d’acquisto (sarà disponibile un Pass per ogni disco).

Nel giorno dell’evento, titolari dei primi 60 pass potranno accedere all’area dedicata al firmacopie a partire dalle ore 17 in base all’ordine di arrivo. I fan con numeri successivi al 60 saranno invitati a unirsi alla coda successivamente, in gruppi di 20 persone, per evitare eccessivi assembramenti. Il codice riportato sul pass sarà poi necessario per scaricare la propria foto con l’artista dal portale dedicato, a evento concluso.