"I Promessi Sposi", reading a due voci in scena a Castelcovati

"I Promessi Sposi. Storie e destini dei grandi personaggi", il reading a due voci in scena a Castelcovati.

"I Promessi Sposi" tra musica e parole

Il celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni è approdato a Castelcovati con l’evento “I Promessi Sposi. Storie e destini dei grandi personaggi”, un reading a due voci di alcuni dei più significativi capitoli del componimento.

Nell’incantevole giardino di Casa Tossi, Mino Manni e Marta Ossoli, si sono destreggiati nel racconto dei due amanti, sulle note dell’accompagnamento musicale da parte di Francesca Ruffilli e Camilla Squassina, rispettivamente al violoncello e al violino; portando gli spettatori a viaggiare con la fantasia e a relazionare le proprie vite con gli intrecci e le infinite sfumature che il Manzoni ha utilizzato per narrare il rapporto e le vicissitudini dei due giovani.

La vicenda manzoniana non si snoda soltanto in un susseguirsi di avvincenti avvenimenti e colpi di scena, a partire dalla genialità del manoscritto ritrovato da cui trae origine l’intero racconto, ma narra la storia degli italiani, il ruolo degli uomini nella società del tempo, una società che, come quella odierna, ha da scontrarsi con l’ingiustizia, la menzogna e il tradimento.

Risultato di una vincente sinergia

Un grande evento organizzato dall’amministrazione comunale, con la collaborazione della famiglia Tossi, dell’assessore alla cultura Samuele Pedergnani, di Matteo Sauda, Davide Sauda, Matteo Coffetti, la banda del paese e l’associazione “Laura per castel”, che hanno curato al meglio tutto l’allestimento, e hanno permesso a tutti i presenti di restare ammaliati dalla lettura di semplici parole impresse su un foglio bianco.

