I Ferragnez tornano in Franciacorta, fioccano like e follower

Vip

Un week end in famiglia per l'influencer ed il marito.

Ormai è diventato uno dei luoghi preferiti dalla famiglia più social di sempre.

Fine settimana nel Bresciano

I Ferragnez hanno trascorso anche questo week end (sabato 15 e domenica 16 gennaio) all'Albareta di Erbusco, ormai un luogo del cuore per l'influencer Chiara Ferragni. Non è mancata la tappa alla Filiale, la pizzeria che sorge all'interno del resort ed è stata fondata da Franco Pepe.

Like e follower a go go

A testimoniarlo sono le fotografie che l'influncer e il marito hanno pubblicato sui seguitissimi profili Instagram (quello di Chiara ha da poco raggiunto i 26 milioni di followers) in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Un family weekend che è valso alla coppia qualcosa come 2,758milioni di like. Una ricaduta altamente positiva sarà quella che riuscirà a registrare nei prossimi giorni (e ore) anche il resort erbuschese influenzato, è il caso di dirlo, dal magico tocco della regina delle influencer.