L’appuntamento nel giardino stregato di Laura Salogni per festeggiare Halloween è ormai diventato una tradizione per i capriolesi e non solo.

Halloween da record nel giardino stregato di Laura Salogni

L’evento, organizzato per la prima volta nel 2017, è nato per rispondere a un’esigenza degli alunni della professoressa, che non sapevano dove trovarsi per la sera più spaventosa dell’anno, visto che l’oratorio era chiuso. Ogni anno gli allestimenti sono aumentati, diventando sempre più spaventosi e curati nei minimi dettagli, fino all’edizione record di quest’anno, che ha visto la presenza di 2.800 persone.

"Preparo gli allestimenti durante l’estate con materiale da riciclo o di recupero - ha spiegato - Quest’anno, complice il bel tempo, abbiamo preparato il giardino nei tre giorni precedenti ad Halloween per poi aprirlo sia di pomeriggio che la sera, con la coda di persone che arrivava alla palestra comunale".

Dai pirati alla tomba del faraone, dal castello dei vampiri al villaggio delle streghe, passando per il circo horror, l’Area 51 e il "Sottosopra". Ce n’era davvero per tutti i gusti, tanto che l’appuntamento di Halloween è stato apprezzato dai piccoli, ma anche dai grandi.