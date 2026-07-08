Gussago Rocks: torna il festival dedicato alle band del territorio e ai giovani.

Torna il Gussago Rocks

Appuntamento venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 al Parco Muccioli: si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Gussago, quest’anno cade la quarta edizione. L’evento è parte del progetto “Gussago X i Giovani”.

Diverse le band sul territorio

Nel corso delle due serate si alterneranno sul palco diverse band del territorio, protagoniste di un programma che attraversa le diverse sfumature del rock con l’obiettivo di valorizzare la musica dal vivo e offrire ai giovani musicisti uno spazio in cui esprimersi, creando al tempo stesso un’occasione di incontro e socialità aperta a tutta la cittadinanza.

Accanto ai concerti sarà allestita un’area food & drink con food truck e proposte gastronomiche che accompagneranno il pubblico per tutta la durata della manifestazione, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione.

Ingresso libero e gratuito

L’ingresso è libero e gratuito. L’area food truck aprirà entrambe le sere alle ore 19.00; i concerti prenderanno il via alle ore 20.30 nella serata di venerdì 10 luglio e alle ore 20.00 sabato 11 luglio.

«Gussago Rocks è molto più di un festival musicale: è uno spazio in cui i giovani possono esprimere talento, creatività e capacità organizzativa, contribuendo a rendere vivo il nostro territorio – queste le parole dell’assessore alle Politiche Giovanili Simone Valetti -. Come Amministrazione comunale crediamo sia importante sostenere iniziative che favoriscono la partecipazione, l’aggregazione e la valorizzazione delle realtà associative e delle band locali. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a queste due serate di musica, condivisione e divertimento che ormai rappresentano un appuntamento fisso dell’estate gussaghese.»

Per tutte le informazioni

Per rimanere aggiornati su tutte le novità è possibile consultare la pagina Instagram @gussagorocks.