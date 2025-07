Gussago Rocks: al via un fine settimana all'insegna della musica.

Musica

Un fine settimana all'insegna della musica con Gussago Rocks

Torna anche per l'estate targata 2025 Gussago Rocks. Appuntamento venerdì 11 e sabato 12 luglio al Parco Muccioli: in scena la terza edizione di un evento che si caratterizza come uno dei momenti più attesi del calendario culturale del comune.

Nel dettaglio

Due serate all’insegna del rock, dell’energia e della condivisione, che vedranno alternarsi sul palco Mazyopera, Nightsoon, Sunset Avenue, Janismirror, EraNera e Offbeats: sei band pronte a trasmettere emozioni e coinvolgere un pubblico trasversale attraverso le loro performance live.

L'ingresso è gratuito e l’edizione 2025 introduce una novità gustosa: un’area food & drink con una selezione di food truck, per offrire al pubblico la possibilità di gustare ottimo cibo in un’atmosfera informale e accogliente.

L'evento

“Gussago Rocks” nasce nell’ambito del progetto di politiche giovanili “Gussago X i Giovani”, con l’obiettivo di offrire spazi di espressione e aggregazione per i ragazzi e le ragazze del territorio. Un'iniziativa che continua a crescere grazie all'entusiasmo delle giovani generazioni e alla collaborazione di associazioni, artisti e istituzioni.

«Gussago Rocks rappresenta molto più di un semplice concerto: è l’espressione concreta di un percorso che mette i giovani al centro, dando loro l’opportunità di ideare, proporre e vivere momenti di cultura e socialità» - dichiara l’assessore alle politiche giovanili Simone Valetti - «È bello vedere come, anno dopo anno, questo progetto prenda sempre più forma, arricchendosi di nuove idee e di un coinvolgimento autentico da parte delle nuove generazioni».

In evidenza un'immagine creata con l'intelligenza artificiale.