Gussago in scena la Fest'Acli, domani la seconda serata

Gussago in scena la Fest'Acli, domani (sabato 14 giugno 2025) la seconda serata.

A Gussago continua la Fest'Acli per le celebrazioni degli 80 anni delle Acli bresciane. Dopo il successo di partecipazione e di interesse dell'incontro Per una (r)esistenza democratica, come custodire la democrazia con Maria Chiara Prodi, Benedetta Tobagi e Filippo Pizzolato, questa sera Gospel e apericena in piazza a cura del Circolo di Gussago che sta gestendo la festa grazie a decine di volontarie e volontari.

Domani, sabato 14 giugno 2025, la seconda serata a cura delle Acli provinciali: dopo la messa alla cattedrale di Gussago delle ore 18 presieduta da monsignor Gaetano Fontana, vicario generale delle Diocesi di Brescia, alle 21 alla sala Bazzani ci sarà lo spettacolo realizzato per gli 80 anni delle Acli nazionali celebrati lo scorso anno: lo spettacolo sarà declinato al bresciano, tramite appositi inserti e intermezzi relativi al nostro territorio. Lo spettacolo sarà introdotto dal saluto del presidente delle Aci nazionali Emiliano Manfredonia.

Patronato Acli

Insieme all’associazione festeggia i propri 80 anni di esistenza anche il Patronato Acli, che è presente alla festa con un suo banchetto informativo, insieme ad altro materiale relativo ai progetti sostenuti dal circolo di Gussago e presentati mercoledì, alla prima serata della Fest’Acli.