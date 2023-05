Giuseppe Villani è il vice campione del mondo dei pizzaioli

Secondo posto al Campionato mondiale della Pizza per il pizzaiolo Giuseppe Villani, titolare con il padre del ristorante Pulcinella a Iseo, che si è piazzato sul podio in coppia con lo chef Gabriele Frati.

Alla sfida di Parma i due hanno presentato una pizza realizzata a quattro mani. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti provenienti da tutto il mondo, ma il duo italiano ha saputo distinguersi grazie alla maestria e alla creatività, sovrastando una marea di concorrenti e mancando il primo posto per una manciata di punti.

Il successo ottenuto al Campionato mondiale della Pizza rappresenta un importante traguardo per i due chef, che hanno dimostrato la bontà della cucina italiana e la loro abilità nel preparare un prodotto di altissima qualità nel segno della collaborazione. "L’amicizia", questo il nome della pizza preparata dal duo di professionisti, che alla base aveva un datterino giallo infornato, e poi ricotta vaccina affumicata, tonno rosso del mediterraneo, carciofi spinosi di Valledoria, ristretto di latte al lemon grass, chips di seppia, finto caviale di bottarga di sgombro fatto in casa e acetosella.

"Siamo felicissimi di aver raggiunto questo importante traguardo - ha spiegato Giuseppe Villani - E' stata un'esperienza incredibile, durante la quale abbiamo dato il meglio di noi stessi per creare una pizza unica e indimenticabile. La collaborazione con Gabriele è stata fantastica: abbiamo lavorato come un unico corpo per raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Ci tengo a ringraziare in primis la mia compagna Andrea, mamma Teresa, mio papà Pietro e tutti i miei parenti, un pensiero speciale lo riservo anche al mio maestro Giuseppe Lapolla, all’Asd Herris Club di Rovato e tutti gli amici che mi sono sempre stati vicino. Questo successo lo devo sopratutto alle persone che mi hanno permesso di arrivare sino a qui".