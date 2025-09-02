L’appello è del gruppo di Protezione civile di Capriano del Colle-Azzano Mella
Giubbe gialle cercano volontari
AAA Cercasi nuovi volontari: “Da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare tanto”. L’appello è quello reso noto dal gruppo di Protezione Civile Capriano-Azzano Mella. Le giubbe gialle si rivolgono al pubblico non solo dei rispettivi Comuni, ma a chiunque voglia “migliorare la via degli altri, iniziando dalla propria”. Per avere maggiori informazioni su come si diventa volontari in questa importante organizzazione può contattare il 331.6536617 oppure scrivere a protezione.civile@comune.capriano.bs.it .