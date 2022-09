Giorgio Panariello in visita al ChiariWeek

Grande sorpresa questo pomeriggio (mercoledì 7 settembre 2022) nella sede di ChiariWeek.

Giorgio Panariello questa sera si esibirà a Chiari, nell'ambito del Palio delle Quadre, dopo il forfait forzato di Umberto Tozzi. Questa pomeriggio, a poche ore dallo spettacolo ad ingresso libero e con accesso a piazza Zanardelli a partire dalle 19, si trovava in zona. Molto disponibile ha confessato di essere contento di trovarsi a Chiari, ha poi salutato le giornaliste presenti e scattato con loro una fotografia.

"Sostituire all’ultimo minuto un'icona come Umberto Tozzi con un altro esponente del mondo della canzone italiana del suo calibro non era possibile: a lui vanno i nostri più calorosi auguri di una pronta guarigione, con la speranza che magari in futuro possa davvero venire e trovarci - ha commentato il consigliere comunale con incarico alle Quadre, Ludovico Goffi -. Siamo quindi davvero molto grati al grande Giorgio Panariello per aver accettato il nostro invito, anche se last minute: siamo certi che sarà una serata magnifica, che saprà intrattenere e regalare tante risate al nostro pubblico".