Galà Lirico torna a Rezzato con Paderni e Veneziani

L'appuntamento è per venerdì 4 agosto 2023 alle 20.45 al Teatro Comunale Ctm in via IV Novembre 91 a Rezzato. Protagonisti il pianista Marco Paderni vincitore di numerosi concorsi e attualmente maestro accompagnatore della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano e il soprano lirico leggero Nadia Veneziani. Un gradito ritorno al pubblico rezzatese che già ha avuto modo di applaudirli.

Il programma

Come new entry il bass-bariton veronese Dario Giorgelè, reduce da una tournée alla Royal Opera House di Muscat (Oman). Il trio proporrà alcune fra le migliori arie d’opera e duetti di Donizetti, Mozart, Verdi, una romanza di Rachmaninov e le più famose pagine dell’operetta. Veneziani e Giorgelè canteranno un duetto da un’operetta di Ranzato, re dell’operetta italiana, arie e duetti di Franz Lehar, re indiscusso dell’operetta mitteleuropea. Paderni accompagnerà ed eseguirà anche due brani come solista. L’ingresso è libero.