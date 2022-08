"Frazioni spiedanti": cresce l'attesa per incoronare il re dello spiedo

Cresce l'attesa per il concorso amatoriale dedicato al re dello spiedo.

Quando

L'appuntamento è per domani (sabato 13 agosto 2022) a partire dalle 14.30 negli spazi allestito all'interno dell'Oratorio Don Lorenzo Pavanelli, l'evento è patrocinato dal comune di Muscoline.

Come si svolge

Ogni squadra sarà composta da due persone in rappresentanza della propria frazione: ad ognuno verrà distribuito tutto il necessario per la preparazione del piatto cardine della tradizione bresciana. Il tutto sarà servito nell'ambito di una cena conviviale in programma in serata alle 20, in attesa delle premiazioni. Queste ultime si terranno alle 21 con, successivamente, musica a cura di dj Emy. Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione.