Francesco Gabbani oggi a Roncadelle per il firmacopie del nuovo album "Dalla tua parte"

Francesco Gabbani oggi (venerdì 21 febbraio 2025) a Roncadelle per il firmacopie del nuovo album "Dalla tua parte".

Il firmacopie

Lo abbiamo visto sul palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo pochi giorni fa ed oggi, per la felicità di tutti i suoi fan, sarà a Elnòs Shopping per il firmacopie del suo nuovo album "Dalla tua parte". L'appuntamento è oggi, venerdì 21 febbraio 2025, a partire dalle 18 nello Spazio Eventi al primo piano del Meeting Place.

Il sesto album di Francesco Gabbani

Dalla tua parte sarà disponibile proprio dal 21 febbraio 2025: il sesto album di Gabbani contiene il brano “Viva la vita”, in gara al Festival di Sanremo 2025. Attraverso questa e le altre tracce, il lavoro ambisce a raccontare una ricerca intima dell’artista, capace da sempre di emozionare il pubblico con il suo carattere autentico ma al tempo stesso leggero. Seguirà anche il Dalla tua parte Tour 2025, portando la musica di Gabbani nei palazzetti delle diverse città italiane.

Come fare per partecipare

Per partecipare all’evento firmacopie i fan di Francesco Gabbani dovranno ritirare il proprio pass, disponibile dal 17 febbraio, presso l’Infopoint del Centro Commerciale. Per ritirare il pass sarà sufficiente presentare il cd e lo scontrino che ne attesta l’acquisto, acquisendo così il diritto di accesso allo Spazio Eventi già dalle ore 17.00. Sarà garantito l’accesso prioritario a chi avrà acquistato l’album presso il punto vendita Mondadori di ELNÒS Shopping. Per ulteriori informazioni visitare il sito elnosshopping.info.