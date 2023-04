Flash mob a Chiari per il progetto "50migliaBgBs2023"

Si è tenuto ieri (domenica 16 aprile 2023) a Chiari il flash mob per il progetto "50migliaBgBs2023" di Viva Vittoria.

Flash mob a Chiari

L'appuntamento alle 14.30 in piazza Zanardelli: le strisce sono state calate dal Museo della Città ma non solo. Un modo unico e divertente per celebrare il contributo di Chiari alla catena di strisce che il 4 giugno unirà Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Sulle note di "Crescere insieme"

Uno spettacolo per gli occhi: durante il flash mob, infatti, tutte le strisce sono state unite in un cerchio sulle note dell'inno ufficiale di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, "Crescere insieme". Ad intervenire l'assessore ai Servizi Sociali Vittoria Foglia che ha spiegato il progetto e la consigliera Rachele Baresi che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito nella creazione delle strisce.