Festa di Santa Maria della Neve al via da oggi (martedì 1 agosto 2023) da Nuvolento.

Festa di Santa Maria della neve a Nuvolento

Al via da oggi la festa patronale di Santa Maria della Neve a Nuvolento, promossa come ogni anno dalla parrocchia. A partire dalle 20 si terrà la Santa Messa nell'antica pieve romanica di Santa Stefania. In tale occasione si terranno canti liturgici gregoriani che verranno eseguiti dalla corale Santa Cecilia di Prevalle con la direzione di Giuseppe Fusari.

Gli appuntamenti in programma

Mercoledì 2 agosto 2023 sono invece in programma dalle 8 alle 20 le celebrazioni eucaristiche. Queste verranno presiedute da don Francesco Bazzoli e da don Giuseppe Farinelli. Giovedì 3 agosto alle 20.30 si terrà la sfida di Burraco sotto le stelle, venerdì 4 agosto 2023 si terranno musica e dj set.

Sabato 5 agosto 2023 alle 10 nella chiesa parrocchiale la Santa Messa, in serata alle 21.15 il concerto "Brixiae harmoniae" nella corte del palazzo municipale. Il sipario calerà domenica 6 agosto 2023 alle 21 con la «Tombolata in allegria».