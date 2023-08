Festa delle Associazioni in scena a Nave.

Festa delle Associazioni, la prima edizione

L'appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 settembre 2023, ad organizzarla tutte le associazioni della Consulta per il sociale e la salute del comune di Nave. Si tratta della prima edizione ed avrà luogo nell'Area feste di via Capra. Un'iniziativa che si propone di promuovere il volontariato e offrire una vetrina a tutte le associazioni del territorio.

Il calendario degli appuntamenti

Il via sabato 2 settembre nel pomeriggio con la caccia al tesoro fotografica tra le vie del paese. Nella mattinata di domenica 3 settembre 2023 è invece prevista una passeggiata tra le vie del comune animata da musica e letture. Dopo il pranzo a base di spiedo la festa continua nel pomeriggio: in programma giochi per la gioia dei più piccoli. In serata il deejay set. E poi spazio allo shopping con il mercatino del riuso.