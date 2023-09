Festa delle Associazioni in scena a Mazzano.

Festa delle Associazioni in scena a Mazzano

L'appuntamento domani (sabato 9 settembre 2023) a partire dalle 16 con la tradizionale Festa delle Associazioni promossa dall'Amministrazione comunale. La festa sarà ospitata quest'anno in piazza Mercato (viale della Resistenza 6) a Molinetto con la formula di sempre.

Numerosi stand

Saranno infatti presenti stand delle varie attività che nel corso dell'anno si prodigano per la crescita sociale della comunità, una vetrina per farsi conoscere dalla cittadinanza ma non solo. Chiunque lo desideri può infatti raccogliere informazioni ed andare alla scoperta di nuove attività da praticare, hobby e/o sport che potranno arricchire la propria quotidianità.

Occasioni di divertimento

Anche per questa edizione sarà presente il passaporto sul quale verrà posto un timbro per ogni associazione incontrata con un gradito omaggio al raggiungimento di un minimo di 12 sigilli. In programma anche numerosi laboratori e intrattenimento, dimostrazioni sportive e giochi. In caso di maltempo l'evento slitterà a sabato 16 settembre.

In evidenza un'immagine della scorsa edizione.