Festa della Solidarietà: che successo!

Un evento imponente: quasi 800 coperti e circa 80 volontari per offrire quattro serate di musica e ottima cucina.

Festa della solidarietà

Non c'è caldo o pioggia che tenga: la comunità ha premiato il grande sforzo dei volontari che hanno animato la 18esima edizione della Festa del Volontariato. L'appuntamento ormai è una tradizione e mostra una delle facce più belle del paese: raccogliere fondi da destinare alla parrocchia e di conseguenza aiutare tutte le realtà del territorio che hanno bisogno. L'impegno dei volontari si è articolato su quattro serate dove protagoniste indiscusse sono state la musica da ballo, un menù vario e gustoso e naturalmente la fantastica simpatia dei volontari. Per chi volesse partecipare c'è ancora tempo: oggi, lunedì 28 agosto 2023, ci sarà la serata di chiusura della festa, cucina aperta e dj set. I volontari sono attivi dalle 18.30 e aspettano tutti al campo sportivo di Villachiara per chiudere in bellezza questa 18esima edizione.