Verolavecchia riparte dal tributo a De Gregori

E' partita Restate a Verolavecchia, la rassegna che promette di portare svago e divertimento in paese durante i mesi estivi.

Tributo a De Gregori

Primo appuntamento della rassegna Restate a Verolavecchia organizzata da Verolavecchia Eventi in collaborazione con Al Chiosco e con il patrocinio del Comune, questa sera al parco Allende è andato in scena, davanti ad un numeroso pubblico, un tributo al principe Francesco De Gregori in onore dei suoi 70 anni, sul palco Giovanni Peli, voce, chitarra, armonica, Silvio Uboldi, tastiere, Michele Zuccarelli Gennasi, batteria. Una bella iniziativa, che ha incontrato il favore di molta gente intervenuta per trascorrere una bella serata godendosi il fresco della sera e tanta buona musica. "Il nostro intento è quello di ricominciare a proporre eventi e momenti di svago per il paese", ha dichiarato Michele Mattarozzi, presidenti di Verolavecchia Eventi.

Le prossime date

Il prossimo appuntamento è in calendario per il 24 luglio alle 20 nell'anfiteatro del paese per una serata interamente dedicata alla musica: sul palco saliranno Begbie, One eyed Jack, Aymara, Crancy Crock, The Asymptomatics e Totale apatia. Chiuderà la rassegna, il primo agosto sempre nell'anfiteatro alle 21, la prima tappa del nuovo tour della Si può fare band che si esibirà con Charlie Cinelli.