Theatrum mundi inaugura a palazzo Maggi

Corzano

La mostra evento ha aperto i battenti richiamando un notevole numero di persone

Theatrum mundi è stata inaugurata nel migliore dei modi: stupore, meraviglia e grande arte hanno impressionato i numerosi presenti.

Theatrum mundi

Questa sera le porte di palazzo Maggi si sono aperte rivelando Theatrum mundi, la mostra evento ideata dal professor Roberto Consolandi che ha voluto unire l'arte e l'estro di Stefano Bombardieri, artista di fama internazionale, e Giovanni Barili, per tutti Giba. "Benvenuti a tutti - ha esordito Giovanni Benzoni sindaco di Corzano - Grazie alla famiglia Gatti, proprietaria del palazzo, di averci dato la possibilità di ospitare questo evento, grazie a tutti gli amministratori intervenuti in particolare la consigliera regionale Claudia Carzeri, grazie al professor Consolandi per questa stupenda mostra e ovviamente agli artisti: sono entusiasta di questa istallazione". Le parole del sindaco introducono quelle del curatore che ha spiegato il grande lavoro dietro all'esposizione e la sua essenza, la sua missione. "Lo stato attuale in cui ci troviamo è un momento di torpore indotto dalla pandemia -ha spiegato - L'arte con la meraviglia che sa suscitare è il modo migliore per scuotere le persone da questo immobilismo". Di stupore ce n'è parecchio a palazzo Maggi: gli intervenuti non possono fare a meno di ammirare e rimirare le opere, restando a bocca aperta e osservando tutte le sfumature dei micro e macro cosmi proposti dagli artisti che si sono limitati ai ringraziamenti di rito: per loro hanno parlato le loro opere.

Giorni e orari di visita

Teatrum mundi rimarrà aperta fino al 21 gennaio e sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Per accedere è necessario avere il green pass.