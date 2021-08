Si può fare band e Charlie Cinelli: un successo assicurato

Ultimo appuntamento con la rassegna Restate a Verolavecchia organizzata dall'associazione Verolavecchia Eventi con il patrocinio del Comune.

Si può fare band e Charlie Cinelli

La rassegna Restate a Verolavecchia si è chiusa con uno straordinario successo: la Si può fare band e Charlie Cinelli hanno inaugurato il loro tour estivo regalando più di due ore di puro divertimento. Domenica sera il tempo è stato impietoso, ma la prontezza dell'Amministrazione ha fatto sì che il concerto si potesse tenere in palestra per la gioia del numeroso pubblico che ha occupato non solo tutti i posti a sedere, ma anche le tribune. Musica, energia, divertimento il connubio tra Si può fare band e Charlie Cinelli è stato esplosivo. "L'integrazione è una esperienza e questa ne è una dimostrazione", ha dichiarato Davide Zubani, ideatore del progetto. "Grazie a tutti i ragazzi, a Verolavecchia Eventi ed alla Polisportiva", sono stati i ringraziamenti del sindaco Laura Alghisi che in prima persona si è spesa per la buona riuscita della serata. Il repertorio che ha spaziato attraverso vari generi musicali coinvolgendo tutti i presenti che non potevano fare a meno di partecipare battendo le mani e tenendo il tempo con i piedi, ma i più scatenati sono stati i bambini che si sono lanciati in danze e balli per tutta la serata: i ragazzi della Si può fare band hanno conquistato proprio tutti.