Anche quest’anno la nostra città si colorerà di solidarietà, per far sentire la propria vicinanza alle donne che stanno affrontando il percorso di cura per il tumore al seno

Settembre: parte il conto alla rovescia per la Race for the cure di Brescia

La nona edizione della Race for the cure di Brescia, è praticamente alle porte. Ora dopo esserci rigenerati durante le vacanze estive è arrivato il momento di condividere quell’energia con altre persone, e far sentire che noi, comunità bresciana, ci siamo e non mancheremo all’evento simbolo della Komen Italia (attiva da 23 anni su suolo nazionale): la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Non mancheremo e non deluderemo perché ci crediamo tanto quanto autorevoli istituzioni che ne hanno riconosciuto il valore sociale, etico e divulgativo, la Race infatti si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in ben sei città italiane: Roma, Bari, Bologna, Brescia, Matera, e Napoli.

Le protagoniste sono loro, le Donne in Rosa, le guerriere che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che con la loro meravigliosa maglia rosa ne diventano ambasciatrici, sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandando un forte messaggio di incoraggiamento alle 56mila donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.

Il dietro le quinte con la presidente Huscher

Il comitato lombardo della Komen Italia è presieduto da una sorridente e agguerrita donna che ha fatto della sua conoscenza professionale, della sua alta preparazione, del suo tempo libero, un patrimonio da condividere con la comunità: la dottoressa Alessandra Huscher presidente del Comitato Clinico-Scientifico di Komen Lombardia e Coordinatrice della Breast Unit di Fondazione Poliambulanza. Un volto pulito, una persona e una professionista affidabile e accogliente, caratteristiche tipiche di chi sa stare in mezzo alla gente al servizio della gente.

Nonostante le cose da ultimare in questi giorni siano infinite ha trovato il tempo di condividere le sue emozioni che nascono durante l’organizzazione di questo evento. Una sorta di dietro le quinte.

"Le settimane che precedono la Race sono vivaci, molto molto vivaci. Affrontiamo di tutto con questa nostra squadra, dinamica, reattiva, consolidata nei ruoli e nei rapporti. Come sempre nella preparazione di un evento accade di tutto ma la nostra caratteristica è l’entusiasmo, unita alla capacità di sorridere davanti agli inciampi, di trovare soluzioni velocemente. Nonostante la stanchezza manteniamo alta l’attenzione sulla parte positiva che ci aiuta tantissimo a stare insieme – ha raccontato la presidente – Quest’anno ancor di più c’è un grandissimo movimento, c’è fermento sul territorio e cercavamo proprio questo. Grandissimo l’interesse da parte di tutti sul tema della salute, importantissimo e che non deve essere dato per scontato. Molte le iniziative che fioriscono e che ci sostengono. Ci sono momenti in cui ci si chiede 'perché lo facciamo' ma la risposta è già lì, ad attenderci, prima ancora di aver finito di porci la domanda".

Manerbio e il territorio bresciano

Un territorio che ha ben compreso l’importanza della prevenzione, di sdoganare la malattia e la necessità di parlarne per renderla affrontabile, non più da soli ma insieme. Un messaggio che ha ben recepito l’Amministrazione comunale di Manerbio che ha aderito alla sensibilizzazione. Proprio lo scorso 9 agosto il sindaco Paolo Vittorielli insieme al consigliere Eva Tirelli hanno incontrato la dottoressa Huscher per condividere l'importanza del «prendersi per mano e camminare insieme». Così sul territorio manerbiese sono stati attivati punti per raccolta adesioni all’evento del 17 settembre, presso la Farmacia Comunale Manerbio di via Cremona 10, l’Hair office by Elena di via San Rocco 1, e alla Ohlala! merceria di via XX Settembre 48; perchè sì, ha dell’incredibile, ma anche divertendoci possiamo aiutare.

Non solo Manerbio. A grandi linee ogni Comune bresciano ha realtà sul proprio territorio che si sono attivate per sostenere l’evento, il progetto, la realtà Komen. Una vera e propria organizzazione portentosa che attraverso il passaparola tra amiche e amici, parenti e conoscenti, colleghi di lavoro, perfetti sconosciuti, è capace di cose enormi.

Solo insieme possiamo aiutare l’organizzazione nel sostenere la formazione, la ricerca e l’innovazione in tema di salute femminile, nel promuovere la prevenzione e l’adozione di stili di vita sani, nell’offrire servizi per migliorare la qualità di vita delle donne affette da tumori mammari e ancora nel collaborare con altre associazioni e finanziare progetti sul territorio nazionale e locale, con ricadute positive sulla nostra stessa comunità.

L'importanza dei controlli periodici

La Bassa bresciana c’è, e si sente. La Provincia di Brescia c’è. Perché è fondamentale non solo la nostra partecipazione ma essere cittadini e cittadine informati. Comprendere l’importanza degli strumenti che attraverso le organizzazioni sanitarie del territorio ci vengono proposti per far sì di tutelare la nostra salute. Controlli periodici, screening gratuiti, sono tasselli fondamentali per monitorare il nostro benessere e in caso venisse riscontrato qualcosa intervenire tempestivamente, con l’alto obiettivo di curare e guarire la malattia.

A sottolinearne l'importanza anche il dottor Nicola Personeni, direttore di struttura complessa di oncologia del polo clinico di Manerbio (Asst del Garda).

"E' di fondamentale importanza cogliere le opportunità che vengono offerte attraverso gli screening promossi da Ats Brescia effettuabili nelle diverse strutture ospedaliere del territorio. Solo così possiamo parlare davvero di prevenzione. Una patologia oncologica se presa precocemente può essere curata e guarita, i test aiutano molto a fare la differenza. Se invece la stessa patologia venisse riscontrata in stato avanzato può essere 'solo' curata - ha spiegato il dottor Personeni - Eventi come la Race for the cure e le campagne di sensibilizzazione a più livelli vanno ad ampliare una sempre maggior conoscenza e una maggior cultura nella comunità, creando una rete di persone informate e aggiornate, capaci di cogliere con attenzione le occasioni di controlli periodici a cui potersi sottoporre".

Il villaggio della salute a Campo Marte

Non solo Race for the cure domenica 17 settembre. L’evento è diventato un vero e proprio appuntamento annuale con la prevenzione, non solo a parole, ma con i fatti. Noto quanto la gara è di certo il Villaggio della Salute, allestito all’interno del Villaggio della Race in campo Marte, che aprirà venerdì 15 settembre alle 14 fino alle 18 e sabato 16 settembre dalle 9 alle 19.

In questi orari grazie alla collaborazione di diversi professionisti, provenienti da tutte le strutture di città e provincia, Mantova e Cremona, sotto i patrocini dei rispettivi Ordini e di Federfarma, saranno eseguite visite senologiche, ginecologiche, cardiologiche e valutazione del rischio cardiovascolare, valutazioni dell'osteoporosi, dell'obesità, nutrizionali, fisioterapiche, delle malattie venose dell'arto inferiore e gastroenterologiche.

Un villaggio vivace e coinvolgente non solo per la prevenzione ma anche per la formazione e l’informazione delle più giovani generazioni.

Sabato 16 settembre infatti dalle 9 alle 12, si svolgerà il progetto Meet the Pink, un momento per dedicato alle scuola secondarie di secondo grado bresciane, statali e paritarie, realizzato in collaborazione con Ats Brescia e l’Ufficio Territoriale Scolastico. Il progetto, è dedicato alla promozione della salute, con tematiche inerenti all’attività fisica, alimentazione, Hpv e malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione ai tumori ed altre malattie, e permetterà agli studenti di incontrare operatori sanitari esperti, di partecipare ad un’attività di presentazione delle professioni sanitarie, con un lavoro a piccoli gruppi finalizzato a un orientamento professionale sul campo e sperimentare attività informative e ludiche, anche con la visita guidata agli stand.

Un’ulteriore iniziativa è il percorso formativo Peer Students...con Brio, riservato a cinquanta peer educator (persone opportunamente formate nell'educazione tra pari) appartenenti al progetto di Ats Brescia, che riporteranno e diffonderanno negli istituti di appartenenza a tutte le classi, quanto appreso e realizzato negli spazi di campo Marte.

Un modo per coinvolgere anche coloro che non presenzieranno, condividendo apprendimenti tramite compagne formate e compagni formati.

Iscrizioni anche il giorno stesso

Per chi arrivasse in corner, nessun problema: domenica 17 settembre il Villaggio della Race aprirà alle 8 per consentire a tutti di effettuare le ultime iscrizioni e prepararsi alla partenza della nona edizione della Race for the Cure di Brescia, lungo due percorsi: la passeggiata di 2 chilometri e la corsa non competitiva di 5 chilometri. Per maggiori informazioni o iscrizioni online (possibilità di scegliere anche un proprio gruppo) sul sito https://www.raceforthecure.it/ .