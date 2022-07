Musica, spettacoli e concerti: cinque giorni di festa alla Madonna della Neve

Cinque giorni di festa all’oratorio San Giovanni Bosco di Iseo per celebrare la Madonna della Neve. Si comincia domenica (domani) alle 20.45 con il "Concerto per organo del santuario" con i solisti del Bergamo Baroque Ensemble in collaborazione con l’associazione Musical-Mente. L’appuntamento è al santuario della Madonna della Neve.

Musica, spettacoli e concerti: festa alla Madonna della Neve

Giovedì prossimo alle 21 tombolata con ricchi premi, mentre venerdì 5 agosto serata con musica live dalle 21: si esibiranno il gruppo Wind & Water, il gruppo Augmented Fifth e l’associazione Musical-Mente con lo show Feelin’ Green. Sabato 6 agosto alle 20.30 appuntamento con i burattini del Teatro delle meraviglie, a seguire serata di ballo latino americano con la scuola Divertimento latino.

La festa della Madonna della Neve si chiuderà domenica 7 agosto con le cover pop italiane e gli inediti del gruppo Scaccabarossi (dalle 21) e l’estrazione della lotteria prevista per le 22. Tutte le sere dalle 19 sarà aperto lo stand gastronomico. Attiva anche la pesca di beneficenza e i gonfiabili per i bambini.