Miss Italia: passa al prossimo turno delle finali regionali anche una castrezzatese

A Brillare sul palco del Parco Eliporto di Bellano è stata Seyla Zanon 23 anni di Cornaredo (MI). In simultanea si è svolta anche la selezione di Miss Città di Bellano, a vincere il titolo è Alice Fontana 18 anni di Besan (VA). A partecipare alla selezione 20 concorrenti che sono state ritenute idonee al casting del pomeriggio. Alessandra Riva alla fine della serata ha annunciato i nomi delle prime 6 classificate che si sono aggiudicate l’accesso alle prossime finali regionali della Lombardia programmate per il mese di settembre. Tra loro anche la castrezzatese Michela Noli.

Una giornata ricca di emozioni quella che si è svolta ieri, oltre a quelle dello spettacolo infatti si sono aggiunte quelle durante gli shooting fotografici con bellissime attrazioni naturali della cittadina di Bellano. Oltre alla bellezza del lungolago le miss hanno potuto ammirare un'altra entusiasmante attrazione naturale: l’Orrido di Bellano (delle ripide cascate proprio al centro della città) e lo shooting è poi proseguito con gli scatti a bordo delle “lucie” imbarcazioni storiche tipiche del lago di Como.

La giuria è stata presieduta dal maestro d’Orchestra di fama internazionale Roberto Gianola, direttore stabile al Teatro dell’Opera di Istambul, al suo fianco l’attrice Maria Amelia Monti, la Miss Sorriso Lombardia 2019 Martina Pagani, il sindaco di Bellano Antonio Rusconi e il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli che ha collaborato con Bellano per la realizzazione della mostra per il centenario della Moto Guzzi.

Michela Noli, 19enne di Castrezzato (compirà i 20 a settembre) è stata eletta Miss Be_Much.

"Il mio percorso a Miss Italia è iniziato il 18 luglio a Zanica, dove non mi ero qualificata tra le prime sei - ha spiegato la giovane bresciana - Ieri è stata una giornata magnifica, ci hanno fatto visitare la città e in particolare l'Orrido di Bellano, della cascate stupende. Ero molto emozionata e speravo tanto di poter passare tra le prime sei classificate e finalmente ci sono riuscita. Ora ci saranno una serie di tappe regionali per aggiudicarsi una delle fasce che consentono di accedere alle finali regionali. In quest'avventura ho il supporto di tutta la mia famiglia e soprattutto di mia mamma, che è sempre pronta a partire per accompagnarmi ovunque. Ho deciso di partecipare a Miss Italia perché è sempre stato un mio sogno fin da piccola, quando guardavo sempre le finali nazionali in televisione e inoltre perché Miss Italia è un esperieanza da fare nella vita per chi come me ama il mondo della moda e dello spettacolo. Già quando ho superato il casting ero felicissima perché davvero ci sono tantissime belle ragazze e già solo accedere e partecipare era un onore. Ma ora il sogno continua e spero solo possa proseguire per il meglio".