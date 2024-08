Come ogni settembre

Longhena si prepara alla festa in Biolcheria

Torna la mitica festa paesana che dal 1976 anima e attira a Longhena diverse centinaia di persone per i famosi «casonsei».

La Festa in Biolcherìa è alle porte. Salvate la data in agenda e iniziate già con l’acquolina in bocca. Non solo ottimo cibo e voglia di allegria.

L’evento che partirà giovedì 5 settembre e si concluderà domenica 8 sarà anche all’insegna della musica.

Prima serata con Raf Benzoni, il venerdì invece con Paolo Bagnasco, il sabato con Marco e il Clan e grande conclusione della domenica con i Filadelfia. Non mancate!