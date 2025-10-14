Anche quest’anno di scende in campo con la Camminata Rosa. Grande l’emozione a Mairano che anche nel 2025 si prepara a replicare il successo dell’edizione 2024 con ESA Educazione alla salute attiva , Comune di Mairano , Non Solo Scuola Mairano e le associazioni del territorio

In attesa della Camminata Rosa

L’appuntamento podistico è per domenica 19 ottobre 2025. Il ritrovo alle 9.45, partenza alle 10.30. Iscrizioni con contributo minimo di 10 euro presso la Tabaccheria Renica Monica, piazza Europa 12 Mairano, la Tabaccheria Pancera Ivonne, via Giuseppe Mazzini 22 Pievedizio, la Salom3ria, via Sandro Pertini 7 Pievedizio. Ai primi 400 iscritti Kit gara ufficiale. Inoltre è a disposizione uno Spazio Bimbi con Animazione. Prima di partire Inaugurazione della Panchina Rosa.

Questa sera

Anticipa l’evento la serata “Nutrirsi di Salute”. Il primo appuntamento è per martedì 14 ottobre 2025 alle 20.30 presso la Scuola dell’Infanzia di Mairano di via Roma, 49. Un particolare invito è rivolto alle donne e alle loro famiglie per parlare di benessere, di nutrizione e di stili di vita sani. La serata si aprirà con i Saluti dell’Amministrazione Comunale, un’introduzione di Nini Ferrari – Presidente di ESA. A seguire l’incontro con la dottoressa Sara Bosio – Nutrizionista presso la Breast Unit degli Spedali Civili di Brescia.