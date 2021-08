Tante le emozioni che si sono susseguite durante la serata. Più di duecento le persone presenti nei giardini di Villa Calini.

Grande successo per il concerto benefico di Miki Porru acclamato da Red Canzian

L’associazione "Una vita Rara", Materia Prima e il Comune di Castegnato uniti per organizzare un concerto a sostegno della ricerca.

È il grande evento andato in scena ieri, 31 luglio, a Castegnato dove è salita sul palco la "Superband" di Miki Porru con Phil Mer alla batteria, Andrea Lombardini al basso, Alberto Milani alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Arianna Cleri lead and back vocals.

A volere questo evento proprio il cantautore e paroliere (tra gli altri di Red Canzian) per ricordare un grande uomo, il dottor Mauro Bianchi, scomparso lo scorso anno e molto vicino a "Una vita rara".

La onlus si occupa di aiutare in Italia e nel mondo la ricerca sulle cure di malattie rare e gravissime quale la sindrome di Allan-Herndon-Dudley (AHDS) e le leucodistrofie, nella speranza che un domani un bambino affetto da queste patologie possa guarire e vivere una vita serena.

Ad accogliere lo show il Comune franciacortino, all'interno della cornice dei giardini di Villa Calini che ha ospitato una platea di 250 persone.

"Sarebbe bello se in tanti si abbracciasse questo progetto - ha raccontato l'ex Pooh in un video augurale prima della serata - Si tratta di un'iniziativa che viene dal cuore".