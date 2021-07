Gli irriducibili dell'Oglio sfidano il mal tempo

Per il terzo anno consecutivo Lino Cortesi ha organizzato la discesa lungo l'Oglio: una ventina di audaci ha risposto presente.

Discesa dell'Oglio

Questa sera una ventina di persone spinte dall'amore per la natura, in particolare per il grande fiume Oglio, e dalla voglia di stare insieme ha accettato l'invito di Lino Cortesi per affrontare una discesa lungo il fiume: da Monticelli a Pontevico e ritorno. Cinque imbarcazioni hanno sfidato la corrente del fiume, la pioggia battente e, a ritmo di musica, ha navigato sulle acque prima di concedersi un lauto aperitivo. La discesa, quest'anno, ha un significato in più: è stata dedicata a Paolo Paitoni, storico organizzatore di questo evento, mancato improvvisamente lo scorso dicembre.