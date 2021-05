Novità per Palazzolo.

E’ ufficiale: al parco Metelli ritorna la Darsena pop

Sarà di nuovo la Darsena Pop ad animare l’estate palazzolese al parco fluviale Metelli e l’iniziativa ripartirà proprio da venerdì 14 maggio, giorno della festa patronale in onore di San Fedele, continuando poi fino al 30 settembre.

Infatti, si è concluso nei giorni scorsi il bando di concorso pubblico con il quale il Comune di Palazzolo cercava operatori per attività da street food: un modo originale per permettere uno svago estivo alla cittadinanza e attrarre pubblico a vantaggio del commercio locale. A ottenere la vittoria è stata WOKI Srl, società con sede a Milano che gestisce Eatinero, il progetto per condividere lo street food italiano di qualità: unico partecipante alla gara pubblica di Palazzolo e aggregatore di più realtà con i mezzi mobili per l’erogazione alimentare. Come l’anno scorso, Eatinero si vedrà concedere gratuitamente l’occupazione di suolo pubblico al parco fluviale per la bella stagione, ma in cambio dovrà fornire un valido servizio di ristoro e dovrà avere cura a proprio carico di attrezzare le aree con sedute, tavoli, luci, luminarie e un arredo consono per consentire e favorire al pubblico la sosta e la fruizione del servizio nel rispetto delle norme per la tutela della salute pubblica. Potrà inoltre offrire degli spettacoli dal vivo per il pubblico a sedere (come da normativa).

I dettagli

Nello specifico, la Darsena Pop nella splendida cornice del fiume sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 18 alle 22 (estendibile, coprifuoco permettendo, alle 23.30), mentre sabato e domenica aprirà anche per il brunch dalle 11 del mattino. Inoltre, quest’anno arricchirà l’allestimento con un nuovo programma di eventi collaterali: ogni settimana si festeggerà il cambio dei food truck con performance di musica live, mentre le serate e i fine settimana saranno animati da tante altre iniziative per giovani, famiglie e persone di tutte le età. In occasione dell’inaugurazione nel giorno di San Fedele, Darsena Pop aprirà i battenti con un doppio show: Cadillac Circus con musica e giocoleria (alle 12) e il rock acustico di Van Cleef (alle 19).

Il commento

“Siamo felici che, dopo la bella e fruttuosa esperienza dell’anno scorso, quest’anno si possa bissare l’evento e che lo si possa già inaugurare a San Fedele, giorno quanto mai simbolico per la nostra comunità – ha commentato l’assessore al Commercio, Alessandra Piantoni –. Come nel 2020, crediamo che anche quest’anno un’iniziativa di questo tipo

saprà avere ricadute positive su tutta la città e in particolare per il centro storico, grazie all’affluenza di palazzolesi e non che potranno così visitare i negozi e le attività commerciali locali”.