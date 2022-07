Dopo due anni ritorna il "Sarnico Busker Festival"

Ben 26 compagnie, per un totale di 100 artisti, 112 spettacoli e 11 postazioni, il tutto a ingresso libero.

Dopo due anni di chiusura forzata torna la magia del "Sarnico Busker Festival", in programma da oggi, venerdì, a domenica, fra centro storico, piazze e zone a lago di Sarnico.

Ritorna il "Sarnico Busker Festival"

"E’ l’edizione della ripartenza - ha spiegato Mauro Demarchi, presidente della Pro Loco - Il Festival è una perla internazionale rimasta nei cuori della nostra cittadina. Lo show per evidenti ragioni di sicurezza è stato strutturato al 50% delle potenzialità rispetto all’ultima edizione del 2019, ma rimane un concentrato di energia e poesia che, siamo certi, calamiterà migliaia di appassionati. Siamo quindi pronti a salpare seppur privi della limitrofa Paratico, cittadina che per anni ci ha accompagnato in questo valzer di vita capace di esplodere ed entrare nel cuore della gente".

Quello che andrà in scena nel weekend sul Sebino è uno degli appuntamenti di settore più apprezzati in Italia, un concentrato di arte, professionalità e competenze. La macchina organizzativa è al lavoro da mesi per ridare slancio a un evento di respiro internazionale che da oltre 20 anni ha rappresentato l’appuntamento clou del ricco carnet delle iniziative di «Estate a Sarnico» pianificato dalla Pro Loco. Seppur contingentata, l’edizione 2022 garantirà una proposta artistica di qualità, con varietà di genere e professionalità (circo, teatro, acrobatica aerea, danza su filo, trampoli pneumatici, Rue cyre, Danza con il fuoco e Street band itineranti), senza dimenticare le ampie opportunità di divertimento per i bambini con spazi gioco interattivo e laboratori.

A curare le scelte artistiche sono stati Chiara Belussi e Lorenzo Bellini, assessore al Turismo del Comune di Sarnico, che ha ribadito gli sforzi fatti "per superare i vincoli di sicurezza imposti dalle normative vigenti, con conseguente ridimensionamento dell’evento".

Gli spettacoli si terranno oggi, venerdì, dalle 20.30 alle 24, domani, sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 24; tutto il programma su sito www.sarnicobuskerfestival.it .