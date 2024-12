Che Natale quello al Museo!

Che Natale quello vissuto al Museo la scorsa domenica! Un pomeriggio magico ha preso vita al Museo della Civiltà Contadina di Mairano non solo ricco di occasioni ed eventi ma soprattutto la partecipazione numerosa di persone di tutte le età che hanno voluto condividere l’attesa delle festività ormai alle porte.

Una rete organizzativa coordinata da Proloco Mairano e dall’assessore Silvio Chiappa del Comune di Mairano che era in prima linea, in collaborazione con le altre associazioni del territorio che ha saputo creare un evento ricco di attività e sorprese e attività per tutti al Villaggio di Babbo Natale: dai Canti di Natale dei bimbi alla bancarella dei libri ...e molto molto altro. Il tutto ha saputo parlare più linguaggi, quello della beneficenza, quello della musica e quello del divertimento. Non sono mancate le occasioni golose: quali pane e salamina, vin brulè, zucchero filato, cioccolata calda e tante altre bontà. Molto apprezzati anche gli stand dei lavoretti dei bambini, dei manufatti di lana e articoli natalizi, delle marmellate, liquori e gadget natalizi. Momento top l’aperitivo con musica live che ha amplificato ancor più la voglia di stare insieme. Nonostante la pioggia, tutto è andato per il meglio e nella comunità c’è grande soddisfazione e grande l’attesa per altri eventi di questo calibro.

"L’evento ha avuto un riscontro di certo positivo e sicuramente verrà riproposto sul prossimo anno, la location del museo è molto suggestiva e intima e legata alla tradizione locale, quella dal carattere contadino: all’associazione Amici del Museo della civiltà contadina, in particolare a Luca e Giordano, va il nostro più sentito grazie per la loro accoglienza e collaborazione - hanno fatto sapere gli organizzatori per voce di Leo Versaci della Proloco - C’è stato modo anche di fare del bene con le raccolte benefiche, quali il banchetto dedicato a Telethon con i cuori di cioccolato, un particolare ringraziamento alla signora Rosaria del gruppo Proloco che ci sta sostenendo e mantiene i contatti con realtà così importanti. Così come erano presenti “non solo scuola” con la pesca di beneficenza il cui ricavato va sostegno delle attività della scuola primaria. L’Avis Mairano ha promosso la solidarietà attraverso il dono del sangue e del tempo. Un particolare grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento e al Comune non solo per il supporto operativo in loco, quanto per la costante presenza e vicinanza con numerosi Amministratori e per la concessione del patrocinio. Auguriamo all’intera comunità mairanese serene festività".

Ma non è finita...

L’atmosfera del Natale prosegue anche questo week end e alla Vigilia. Domenica, 22 dicembre, alle 20.45, concerto di Natale con il corpo bandistico Santa Cecilia, presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Nel pomeriggio 15 invece, della vigilia di Natale, presso la fattoria di Tomaso (via Gramsci 3) tradizione e calore natalizio in cascina. Una giornata immersa nelle tradizioni natalizie, dove ogni angolo trasmette calore e semplicità. Vivi l’atmosfera con slitta di Babbo di Natale, casette in legno e Alberi di pino che decorano la cascina, animali della fattoria che arricchiscono l’ambiente di autenticità. Calore delle stufe a fungo per rendere l’ambiente più accogliente, caldarroste, vin brule, e bevande calde per un Natale di condivisione. Dopo la messa di mezzanotte presepe vivente in cascina e momento di convivialità, il presepe vivente partirà dalla chiesa e giungerà in cascina dove troverà dimora, con una breve riflessione e benedizione per la comunità a cura del don. A seguire un momento di convivialità offerto dall’oratorio di Mairano con dolci della tradizione, tè caldo e vin brulé.