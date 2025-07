Evento

Le emozioni hanno preso il sopravvento per un grande evento che fa sentire a casa, in famiglia

Grande risultato anche per l'edizione 2025 appena conclusa

Azzano Mella: Festa della Birra ennesimo successo

Ancora forte è l’emozione per l’enorme successo della Festa della Birra 2025 ad Azzano Mella, evento che ogni anno mette in campo divertimento, ottimo cibo, ottima birra e drink vari, per una finalità benefica. A raccontarlo è uno degli organizzatori, Gianluca Ferrari, a nome di tutto lo staff. "Scrivere queste righe non è semplice: l’emozione è ancora forte, il cuore colmo di gratitudine e ricordi. I giorni appena trascorsi sono stati intensi, travolgenti, e il bisogno di condividerne il senso profondo è irresistibile".

Un’edizione che ha intensificato le emozioni.

"Quest’anno la magia della festa si è fatta sentire più che mai. Durante il weekend è nata Clara, la figlia di Andrea ed Emma, e altri amici hanno accolto nuovi figli proprio nei giorni della manifestazione. Segni meravigliosi di una festa che non è solo un evento, ma parte viva delle nostre vite. Penso spesso a quanto sia speciale questo gruppo - ha raccontato Gianluca - Due anni fa, ad esempio, un nostro caro amico e collaboratore ricevette, proprio mentre era alla festa con la famiglia, una chiamata attesa da mesi per un delicato intervento. Anche in momenti così complessi, la festa è stata presenza, supporto, famiglia. In questi 23 anni, abbiamo vissuto di tutto: amori che sono nati, famiglie che si sono formate, figli cresciuti, amici che ci hanno lasciato. Abbiamo affrontato insieme momenti belli e difficili, sempre uniti, sempre con lo stesso spirito. È questo il cuore della nostra festa: una grande famiglia, fatta di persone che si mettono in gioco, che danno tempo, passione, energie. Voglio ringraziare con tutto me stesso i volontari, i ragazzi, i bambini, gli sponsor, l’Amministrazione comunale e il Direttivo, che lavora tutto l’anno con dedizione e competenza. Anche quest’anno abbiamo superato ogni aspettativa: quattro serate di partecipazione straordinaria, musica, birra, buon cibo e tanta gioia condivisa. Ora ci prenderemo un momento di pausa, ma presto torneremo a lavorare insieme, anche per decidere quale progetto benefico sostenere a cui sarà destinata parte del ricavato della festa. A tutti voi, dal profondo del cuore, grazie. Ci rivediamo a Luglio 2026!".

Entusiasta anche il primo cittadino azzanese

Non meno l’entusiamo del primo cittadino, Matteo Ferrari.