provaglio

Appuntamento per riscoprire i giochi da tavolo

Si chiama "Game Night. Accetta la sfida e mettiti in gioco" la proposta pensata e creata dalla Commissione biblioteca di Provaglio, che vedrà nella serata di lunedì un’occasione per scoprire e/o riscoprire vecchi e nuovi giochi da tavolo. Alle 20.30 nella sala civica di Provaglio saranno organizzati diversi tavoli, ognuno dei quali dedicato a un differente gioco. Un’occasione per passare una serata diversa dal solito, all’insegna del divertimento.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta ad un massimo di 15/20 persone. É possibile iscriversi mandando una email a biblioteca@comune.provagliodiseo.bs.it, oppure telefonare negli orari di apertura al numero 030.9291230.