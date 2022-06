Ha preso il via Sapori del lago d'Iseo, il festival diffuso che omaggia il pesce d'acqua dolce, promosso dalla cooperativa sociale agricola onlus Clarabella e giunto alla seconda edizione. Per un mese, fino a domenica 17 luglio, 21 locali (19 ristoranti, 1 bar e 1 bottega) del lago d'Iseo e dei dintorni promuovono piatti a base di pesce di lago e di fiume e altri prodotti d’eccellenza del territorio. Per quattro settimane trota, salmerino, coregone, agoni, ma anche l’olio del lago e il vino Franciacorta saranno protagonisti di oltre 40 proposte gastronomiche, ricette ma anche aperitivi nel segno del territorio.

Al via Sapori del lago d'Iseo, il festival del pesce di lago

Quest’anno le collaborazioni aumentano. Al sostegno di Visit Lake Iseo e al patrocinio delle Comunità Montane Lago d'Iseo e Sebino Bresciano si aggiungono i patrocini di Provincia di Brescia, Comune di Monte Isola e associazione Gente di Lago.

"Bergamo Brescia Capitali della cultura è ormai alle porte – ha spiegato Andrea Rossi, presidente di Clarabella - Il lago d’Iseo sarà al centro dell’attenzione visto che unisce naturalmente le due province. Abbiamo creato questo progetto perché la cucina è un fatto culturale, custodisce le tradizioni e racconta storie di piccoli e grandi imprenditori che lavorano con passione e impegno. Il nostro desiderio è sostenere l’indotto della pesca d’acqua dolce e creare un circuito di indirizzi dove si possono apprezzare ricette di lago. In questo modo turisti e residenti che desiderano apprezzare una cucina a km zero potranno trovarla più facilmente. Valorizzare i prodotti locali, a partire dai pesci di lago e di fiume, permetterà di arrivare all’appuntamento del 2023 con una proposta gastronomica a nostro avviso più identitaria e attrattiva. Il pesce di lago e di fiume possono diventare un volano importante per tutto il territorio. Bisogna crederci e unire le forze".

Per maggiori informazioni e per conoscere tutti i locali aderenti all’iniziativa visitare il sito www.cascinaclarabella.it.