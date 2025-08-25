Al via ieri la prima edizione del palio delle contrade

Eventi

Grande inizio, domenica, per il palio delle contrade a Poncarale. Grande entusiasmo e grande la partecipazione. Un appuntamento che animerà ogni giorno la comunità locale sino al 30 agosto: sport, giochi, tradizione e comunità. Il paese ha accolto questa prima edizione dell’evento con grande curiosità e sta vivendo una settimana di amichevole competizione e senso di appartenenza: coinvolgendo dai più piccoli agli adulti in uno spirito sportivo e conviviale.

Dopo l’apertura di domenica 24 agosto, con consegna delle t-shirt divise per colori e relative contrade, quattro quelle in gara: Gallo, Orso, Fontane e Rocca, ognuna con il suo cuore, la sua storia, il suo orgoglio! Ecco che la mattinata si è colorata con una fiumana di persone, diretta alla chiesa parrocchiale di Borgo dove si è svolta la messa, durante la quale nelle preghiere dei fedeli una particolare dedica è stata indirizzata alle comunità delle Contrade “perché nel clima di sana competizione si riscoprano fratellanza, solidarietà e senso profondo di appartenenza” al termine della celebrazione è seguito un aperitivo in oratorio. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Poncarale, con il prezioso supporto degli oratori di Poncarale e di Borgo, e grazie alla collaborazione di un affiatato gruppo di volontari che si è messo a disposizione con entusiasmo e passione. Sport, gioco e dolcezza per una settimana di festa. Durante il Palio, le contrade del paese si sfideranno in tornei di calcio, pallavolo, basket, tennis, bocce e carte, senza dimenticare una gara di torte che promette profumi e sapori irresistibili. Ogni disciplina assegnerà punti alle contrade partecipanti, e alla fine sarà proclamata la Contrada vincitrice del Palio 2025. L’obiettivo non è solo quello di gareggiare, ma soprattutto di rafforzare i legami di comunità e offrire momenti di aggregazione autentica.

Il vicesindaco Spalenza

"Grazie - ha esordito il vicesindaco Gianfranco Sapienza durante l’apertura ufficiale dell’evento - Grazie all'Assessorato allo Sport e alla Cultura artefice di questo evento, pensato, e realizzato con grande entusiasmo. Grazie ai Volontari, alle associazioni, a tutti i cittadini che hanno contribuito nelle più diverse funzioni all'attuazione del nostro palio. La loro presenza è segno concreto di amicizia e comunità. Grazie alle aziende, alle attività commerciali, a tutti gli sponsor che hanno creduto e sostenuto questo nostro evento. Grazie alla Polisportiva e all'oratorio di Poncarale e Borgo per gli spazi concessi, per una settimana ricca di sport e di aggregazione. Le quattro contrade si sono preparate con allenamenti, strategie e spirito di squadra, pronte a competere in un mix di sport, giochi, allegria e tanta condivisione. Ogni contrada, con il proprio colore e simbolo rappresenterà una parte del nostro territorio. Questo palio è più di una gara, è un momento di unione per le famiglie, i giovani, i nostri anziani. L’occasione per scoprirci e scoprire quanto sia fondamentale stare insieme. Che trionfi il migliore, ma sopratutto sia una grande festa per tutti".

Cosa succederà in questi giorni

Lunedì e martedì in oratorio dalle 18.30 pallavolo e calcio under 16, pallavolo over donne, calcio uomini, pallavolo misto, baby dance, calcio balilla, ping pong. Mercoledì 27 agosto dalle 20.30 basket dai 6 agli 11 anni, dai 12 ai 16 e basket senior e… attimi di storia: i segreti nascosti di ogni contrada (nel cortile delle elementari). Ieri sera dalle 18.30 in oratorio tennis doppio, singolo donne e singolo uomini, torneo di bocce, torneo di scala 40, baby dance. Si replica la serata anche oggi, venerdì 29 agosto. Gran finale domani, sabato 30 agosto, dove per cena sarà servito il tradizionale toro allo spiedo. Nel pomeriggio giochi popolari (cerchi e bersaglio, corsa coi sacchi, staffetta, tiro alla fune e giochi per bimbi dell’infanzia. Baby dance e cena. In serata gara di torte, premiazioni e torta per tutti.