Da piazza Falcone sino al santuario sulle storiche monocilindriche Comella per ricordare un pilastro dell'associazione

Domenica 13 luglio 2025 il VespaClub Manerbio è partito da piazza Falcone e ha raggiunto sulle storiche monocilindriche Comella per partecipare alla messa in ricordo di Cesare Barbariga.

A Comella per ricordare Cesare

La figura che più è impressa nel ricordo dei soci del VespaClub manerbiese, autore di gran parte delle pagine della storia dell’associazione locale. Un uomo dal grande cuore, sempre disponibile e che mai ha mancato di dare una una mano.

A due anni dalla sua scomparsa, nel mese di luglio, gli amici delle vecchie monocilindriche Piaggio si sono riuniti con famiglia e parenti e sono andati anche quest’anno, in uno dei suoi luoghi del cuore.

Il 74enne infatti era molto legato alla chiesa di Comella, frazione di Seniga, dove spesso andava in occasione di un giro in bici o con una delle sue mitiche dueruote.

Ci si è dati appuntamento alla sede del VespaClub in piazza Falcone dove un gruppo di Vespe sono partite per raggiungere il Santuario Comella Santa Maria Annunciata, dove alle 9.30 è stata celebrata la messa in suffragio del grande vespista manerbiese. Dopo la cerimonia tutti insieme nel parco per un momento di convivialità dal sapore semplice e genuino unita alla voglia di ricordare momenti felici.

Un weekend dal sapore anni Sessanta e Settanta

Il Vespaclub locale è altresì impegnato nell’organizzazione di un evento, a calendario per domani, a tema anni Sessanta e Settanta. Nella serata di sabato 19 luglio, infatti, è tempo di festa per Vespisti e Vespiste, fan della Piaggio e dei decenni passati che in quanto a stile, musica, carattere, hanno ancora molto da insegnare. Per celebrare questo passato mai passato tutti in abbigliamento vintage (hippie o classic) alle 17.45 nel viale delle “Castagne Amare” e poi, alle 18, un bel giretto di circa 25 chilometri e al rientro cena al locale “Numero 6” a Manerbio e musica di Dj Blond. Iscrizioni sino a domani (giovedì 17 luglio) in serata presso la sede del VespaClub in piazza Falcone.