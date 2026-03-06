Elnòs Shopping: arrivano Lda e Aka7even e Eddie Brock per il firmacopie dei loro nuovi album

Elnòs Shopping: arrivano Lda e Aka7even e Eddie Borock per il firmacopie dei loro nuovi album.

Eventi e occasioni di incontro a Elnòs Shopping

Musica ma non solo: Elnòs Shopping, nel Meeting Place spazio agli incontri, alla cultura pop e alla musica dal vivo.

«Con questi appuntamenti vogliamo rafforzare la vocazione di ELNÒS Shopping come luogo di incontro e di esperienze condivise», dichiara il Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping Giovanni Umberto Marzini «Non siamo soltanto una destinazione commerciale, ma uno spazio aperto alla comunità, dove le persone possono ritrovarsi, emozionarsi e creare ricordi insieme ai propri artisti preferiti. I firmacopie rappresentano un’occasione concreta per trasformare la Galleria in un punto di connessione tra musica, giovani e territorio».

Doppio appuntamento

Due appuntamenti da non perdere nello Spazio Eventi al primo piano: mercoledì 11 marzo 2026 alle 18 Eddie Brock incontrerà i fan per un esclusivo firmacopie del suo album “Amarsi è la rivoluzione” (Deluxe). L’artista si esibirà inoltre in un mini live, offrendo al pubblico un momento di musica dal vivo e condivisione autentica. Eddie Brock è noto per il suo stile pop contemporaneo e per le canzoni che parlano di amore e rivoluzione interiore, conquistando rapidamente il cuore dei giovani fan.

E poi direttamente dal Festival di Sanremo giovedì 12 marzo 2026 alle 18 sarà la volta di Lda e Aka7even entrambi protagonisti del Festival di Sanremo i quali incontreranno i fan per firmare le copie del loro nuovo album “Poesie Clandestine”: i presenti prenderanno parte ad un meet&greet che promette grandi emozioni. Lda si distingue per il suo stile hip-hop e per i testi introspettivi che raccontano la vita dei giovani, mentre Aka7even mescola pop e urban con sonorità accattivanti e melodie orecchiabili.

Modalità di partecipazione

Da oggi (venerdì 6 marzo 2026) sarà possibile ritirare il pass di accesso ad entrambi gli eventi all’Infopoint di Elnòs Shopping presentando: il Cd dell’album, lo scontrino d’acquisto oppure la prevendita. I primi 100 fan che ritireranno il pass avranno accesso anticipato all’area evento a partire dalle 17. Le foto verranno scattate direttamente con il cellulare dei partecipanti. Maggiori informazioni sono disponibili su www.elnosshopping.info.